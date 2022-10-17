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Polisten resmi açıklama geldi.. İşte kurşunlamanın detayları...

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Polisten resmi açıklama geldi.. İşte kurşunlamanın detayları...
Polisten resmi açıklama geldi.. İşte kurşunlamanın detayları...

16.10.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, aralarında çıkan tartışma sonucu, N.V.(E-32), Y.T.(E-30) ve E.Ş.(E-23) bir taraf, T.Ö.T.(E-50), T.Ö.T.(E-43), D.T.(E-24) ve Ö.T.(E-18) diğer taraf olup kavga ettikleri sırada, N.V. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile öldürmek kastıyla ateş etmek suretiyle T.Ö.T   (E-50)’yi sol kasık kısmından, T.Ö.T.(E-43)’ü ise sol bacağından yaralamıştır.

Ayrıca olay sırasında D.T.(E-24) ise, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı korkutmak maksadıyla, etrafa gelişi güzel sallayıp olay yerinde bulunan M.İ.(E-26)’yi sağ kolundan hafif şekilde yaralamıştır.

Olay sonucu yaralanan T.Ö.T.(E-50) ile T.Ö.T.(E-43), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmışlardır. Mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.İ.(E-26) yapılan tedavisinin ardından tutuklanmış olup, diğer şahıslar aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

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