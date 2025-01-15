Polisten sahte 100 dolar uyarısı!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, şahsın kumarhane içerisinde 4 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 400 ABD doları sahte parayı kumar masasında kullandığı belirlendi. Şahsın üzerindeki aramada ise 11 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 1100 ABD doları daha ele geçirildi.
Sahte Paraların Seri Numaraları Paylaşıldı
Polis, ele geçirilen sahte 100’lük ABD doları banknotların seri numaralarını kamuoyuyla paylaştı ve bu paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.
İşte sahte olduğu tespit edilen ABD doları banknotların seri numaraları:
HH17959185A
HH17958742A
HH17958736A
HH17958738A
KE29532705B
HH17960260A
KF82109749A
KF92049836
HH17960262A
HH17960196A
HH17960264A
HH17958731A
HH14960198A
KF56114713A
HH17960200A
Bankalar ve Vatandaşlara Uyarı
Polis, özellikle bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşların, ellerindeki ABD doları banknotları kontrol etmelerini ve belirtilen seri numaralarıyla eşleşen sahte banknotları tespit etmeleri durumunda en yakın polis merkezine başvurmalarını istedi.
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