Polisten sahte 100 dolar uyarısı!

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, bugün saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahsın kumar oynamak amacıyla sahte para tedavüle sürdüğü tespit edildi. Söz konusu şahsın tasarrufunda toplam 1500 ABD doları sahte para bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, şahsın kumarhane içerisinde 4 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 400 ABD doları sahte parayı kumar masasında kullandığı belirlendi. Şahsın üzerindeki aramada ise 11 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 1100 ABD doları daha ele geçirildi.

Sahte Paraların Seri Numaraları Paylaşıldı

Polis, ele geçirilen sahte 100’lük ABD doları banknotların seri numaralarını kamuoyuyla paylaştı ve bu paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.

İşte sahte olduğu tespit edilen ABD doları banknotların seri numaraları:

HH17959185A

HH17958742A

HH17958736A

HH17958738A

KE29532705B

HH17960260A

KF82109749A

KF92049836

HH17960262A

HH17960196A

HH17960264A

HH17958731A

HH14960198A

KF56114713A

HH17960200A

Bankalar ve Vatandaşlara Uyarı

Polis, özellikle bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşların, ellerindeki ABD doları banknotları kontrol etmelerini ve belirtilen seri numaralarıyla eşleşen sahte banknotları tespit etmeleri durumunda en yakın polis merkezine başvurmalarını istedi.