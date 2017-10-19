Polisten sahte 200 TL’lik banknot uyarısı

B 001654000 seri numaralı 200’lük “Türk Lirası”na dikkat...

17.10.2017 tarihinde, İskele-Boğaz’da faaliyet gösteren bir benzin istasyonuna müşteri olarak giden B.G.Y.(E-23), 20 TL tutarında benzin ve su alıp, tasarrufuna bulunan B 001654000 seri numaralı 200 TL’lik sahte banknotu söz konusu iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürmüştür.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, adı edilenin tasarrufunda aynı seri numarasını içeren 10 adet daha 200 TL’lik banknot bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan G.Ş.(E-31), M.S. (E-19) ve E.Ç.(E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTE PARALAR İLE İLGİLİ UYARI

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde B 001654000 seri numaralı 200’lük “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur. PGM-BASIN SUBAYLIĞI