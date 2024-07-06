Polisten sahte 50 Euro uyarısı: Dikkatli olunmalı

Lefkoşa’da bir kumarhanede, müşteri olarak bulunan bir şahsın tasarrufunda bir adet sahte 50 Euro’luk banknotu tedavüle sürdüğü tespit edildiği belirtildi. Polis, dikkatli olunması çağrısı yaptı. Sahte 50 Euro’nun Seri Numarası; 'Z32988735276'.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhanede, dün müşteri olarak bulunan bir şahsın tasarrufunda bulundurduğu bir adet sahte 50 Euro’luk banknotu tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan 50’lik Euro cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur"

Sahte 50 Euro’nun Seri Numarası şu şekilde;

Z32988735276