Polisten 'sahte dolar' uyarısı...

25 ve 29 Mart 2024 tarihlerinde, Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı kumarhane içerisinde, müşteri olarak bulunan iki ayrı şahıs tarafından 50’lik banknotlardan oluşan toplam 2050 sahte ABD dolarının tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir.

Tedavüle Sürülen Sahte 50’lik ABD Dolarlarının Seri Numaraları;

MB24413708C, MB 24416213C, MB24413472C, MB24413878C, MB24415550C, MB24414997C, MB24413088C, MB 24413502C, MB24415299C, MB24415764C, MB24414585C, MB24414971C, MB24414334C, MB24415849C, MB24414041C, MB24415870C, MB 4414495C, MB24412961C, MB 24416027 C, MB24415302C, MB24415159C, MB24415523C, MB24413308C, MB24416285C, MB24415215C, MB24415479C, MB24413960C, MB24412844C, MB24414650C, MB 24412418C, MB24415264C, MB24413996C, MB24412870C, MB24412448C, MB24415458C, MB24416318C, MB24413743C, MB24415048C, MB24412967C, MB24412558C, MB24412310C

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan 50’lik ABD Doları cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.