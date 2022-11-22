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Polisten sahte Euro uyarısı

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Polisten sahte Euro uyarısında bulundu. Polis, Bostancı’da MB666888880 seri numaralı sahte Euro tespit edildiğini bildirerek, para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Polisten sahte Euro uyarısı

Polis, Bostancı’da MB666888880 seri numaralı sahte Euro tespit edildiğini bildirerek, para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Polis duyurusunda dün Bostancı’da faaliyet gösteren iki ayrı markete müşteri olarak giden iki şahıs, tasarruflarında bulundurdukları MB666888880 seri numaralı 4 adet 50’lik ve 1 adet 20’lik sahte Euro banknotları yaptıkları alışverişlere karşılık söz konusu iş yerlerine vermek suretiyle tedavüle sürdüklerinin tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu kişilerin arabalarında yapılan aramada, 14 50’lik, 1 10’luk ve bir 5’lik sahte Euro banknot daha bulunarak emare olarak alındığı kaydedildi.

Sahte paraların piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan “50’lik, 20’lik, 10’luk ve 5’lik Euro” cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Polis, halka, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri çağrısında bulundu.

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