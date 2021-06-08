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Polisten “Sahte Komiser” Uyarısı

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Polis, son günlerde yurt dışı Türkiye hatları kullanarak, özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendisini polis (komiser) olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul şahıslara yönelik vatandaşları uyardı.
Polisten “Sahte Komiser” Uyarısı

Polis, son günlerde yurt dışı Türkiye hatları kullanarak, özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendisini polis (komiser) olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul şahıslara yönelik vatandaşları uyardı.

Polis’ten yapılan açıklamada, aradıkları kişilere, “banka hesaplarının tehlikede olduğunu” söyleyip, “yardımcı olmak adına” söz konusu kişilerin, kimlik ve banka hesap numaralarını istedikleri yönünde polise şikayetler yapıldığına işaret edildi.

Polis, “Halkımızın bu tür kötü niyetli kişilere itibar etmemeleri, böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde en kısa sürede polisi haberdar etmeleri önemle rica olunur” dedi.

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