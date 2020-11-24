Polisten sigara yasağını bilmediğini söyleyen kişiye: Sen bu dünyada yaşamıyor musun?

Zonguldak’ta kentin en kalabalık caddesinde sigara içerken denetime takılan Mehmet Karakaya, yasaktan haberi olmadığını söyleyince polis şöyle karşılık verdi: “Sen bu dünyada yaşamıyor musun, başka bir dünyada mı yaşıyorsun?

Özellikle kalabalık cadde ve sokaklarda maske, tulum ve siperlikle denetim yapan ekipler, Gazipaşa Caddesi’nde sigara içen Karakaya’yı görünce kimliğini istedi.

Polise, “Hayrola” diyen Karakaya, yasaklardan ve hastalıktan haberi olup olmadığı sorusuna, “Bilmiyorum” yanıtını verdi.

Polis, “Sen televizyon izliyorsun. Yasaklardan, hastalıktan her şeyden haberin var değil mi” diye sorduğu Karakaya’dan, “Bilmiyorum” yanıtını alınca, “Sen bu dünyada yaşamıyor musun? Başka bir dünyada mı yaşıyorsun?” diye tepki gösterdi.

Ceza yazılmaması için polise direnen Karakaya dertleri olduğunu ve o nedenle kent merkezine geldiklerini söyledi.

Polis ise “Şimdi herkesin derdi var. Derdi olmayan insan yok fakat uğraştığımız bir mikrop var. Bu yasaklarla ilgili seni uyardığımıza dair tutanak tutacağız” ifadelerini kullandı.