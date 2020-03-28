Polisten sıkı denetim

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre ülke genelinde dün itibariyle gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 18 kişinin sokağa çıkma yasağı ihlâl ettiği açıkladı.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işleme gidilmiştir.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre ülke genelinde dün itibariyle gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 18 kişinin sokağa çıkma yasağı ihlâl ettiği açıkladı.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işleme gidilmiştir.
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