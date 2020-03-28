  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Polisten sıkı denetim

» »
Polisten sıkı denetim
Polisten sıkı denetim

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre ülke genelinde dün itibariyle gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 18 kişinin sokağa çıkma yasağı ihlâl ettiği açıkladı.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işleme gidilmiştir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup27 Mart 2020 Cuma 19:50
  • 13 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti, 1 Kişi De Karantina Kuralına Uymadı27 Mart 2020 Cuma 19:49
  • Sağlık Bakanlığı: "Bugün en son 26 testten pozitif sonuç çıkmadı"27 Mart 2020 Cuma 19:23
  • Tatar geri adım attı: “Kaynak yaratılırsa herkese destek sağlayacağız”27 Mart 2020 Cuma 19:12
  • Akıncı:Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilen Karpaz Bölgesinde De Yasağa Uyulması Çağrısı Yaptı27 Mart 2020 Cuma 18:54
  • Sağlık Bakanlığı:26 testten herhangi bir pozitif sonuç çıkmamıştır27 Mart 2020 Cuma 18:51
  • İstanbul'dan 90 civarında Kıbrıslı Türk daha döndü27 Mart 2020 Cuma 18:50
  • ‘Karşılıksız çeklere’ kredi talebi27 Mart 2020 Cuma 18:09
  • Girne Belediyesi Bölgedeki Marketlerin Hijyen Uygulamalarını Kontrol Etmeye Devam Ediyor27 Mart 2020 Cuma 17:56
  • Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu :Kriz tek elden yönetilmelidir27 Mart 2020 Cuma 17:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti