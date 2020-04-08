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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Polisten sıkı denetim

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Polisten sıkı denetim
Polisten sıkı denetim

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye görw Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 07 – 08 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 41 kişinin kısmi, 22 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 63 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 iş yerinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam ediyor .

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