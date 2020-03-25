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Polisten sıkı denetim! 54 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı!

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bahse konu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
Polisten sıkı denetim! 54 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı!

Bakanlar Kurulu tarafından kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, dün itibariyle polis tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu Lefkoşa 3, Mağusa 10,Girne 28 ,Guzelyurt 4 Iskele 9 olmak üzere , toplam 54 kişinin mazeretsiz olarak sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bahse konu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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