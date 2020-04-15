Polisten sıkı denetim! 55 kişi yasağı ihlal etti!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 14-15 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 46 kişinin kısmi, 9 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 55 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.