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Polisten sis uyarısı

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Polis, bazı bölgelerde yolda oluşan sisten dolayı görüş mesafesinin yer yer aldığını bildirerek, sürücüleri uyardı.
Polisten sis uyarısı

Polis Basın Suabylığı’ndan yapılan açıklamada, Çamlıbel-Yılmazköy ana yolu ile Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde Alayköy bölgesi civarında, yolda oluşan yoğun sisten dolayı görüş mesafesi yer yer azaldığı bildirildi.

Açıklamada, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde Yılmazköy ve Serhatköy bölgelerinde de yolda yoğun sis mevcut olduğu belirtildi.

Polis, konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda da uyarıda bulundu.

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