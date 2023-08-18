Polisten sis uyarısı

Polis Basın Suabylığı’ndan yapılan açıklamada, Çamlıbel-Yılmazköy ana yolu ile Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde Alayköy bölgesi civarında, yolda oluşan yoğun sisten dolayı görüş mesafesi yer yer azaldığı bildirildi.
Açıklamada, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde Yılmazköy ve Serhatköy bölgelerinde de yolda yoğun sis mevcut olduğu belirtildi.
Polis, konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda da uyarıda bulundu.
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