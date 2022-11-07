Polisten Sürücülere Önemli Uyarı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Gazimağusa-İskele anayolunun, İskele-Boğaz mevkiinde, Boğaztepe yol kavşağı ile Tatlı Market arasında, yol kenarında bulunan ve yola tehlike araz eden ağaçların Orman Dairesi ekipleri tarafından budama işlemi yapılacağından, söz konusu güzergah trafik akışına kapatılacaktır.

Çalışmalar süresince, ulaşım Boğaztepe köy içinden sağlanacaktır.

Polis bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.