  • BIST 4.316,92
  • Altın 1004.186
  • Dolar 18.6013
  • Euro 18.5827
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Polisten Sürücülere Önemli Uyarı!

» »
Polisten Sürücülere Önemli Uyarı!
Polisten Sürücülere Önemli Uyarı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Gazimağusa-İskele anayolunun, İskele-Boğaz mevkiinde, Boğaztepe yol kavşağı ile Tatlı Market arasında, yol kenarında bulunan ve yola tehlike araz eden ağaçların Orman Dairesi ekipleri tarafından budama işlemi yapılacağından, söz konusu güzergah trafik akışına kapatılacaktır.

Çalışmalar süresince, ulaşım Boğaztepe köy içinden sağlanacaktır.

Polis bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akansoy, Kızılyürek’i kabul etti07 Kasım 2022 Pazartesi 11:03
  • Muhaceret Affı Başladı07 Kasım 2022 Pazartesi 10:58
  • Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda asfalt yama çalışması yapılacak07 Kasım 2022 Pazartesi 10:55
  • Meclis Genel Kurulu Toplanacak07 Kasım 2022 Pazartesi 10:47
  • UBP Aday Çıkarmadı, Bağımsız Olarak Aday Oldu07 Kasım 2022 Pazartesi 10:42
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar(7 Kasım 2022)07 Kasım 2022 Pazartesi 10:30
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi07 Kasım 2022 Pazartesi 10:23
  • DAÜ'de ötekileştirme! VYK başkanı Dr. Erdal Özcenk'ten Serhat İncirli'nin hocalığına veto!06 Kasım 2022 Pazar 21:13
  • Yılmabaşar yazdı... Girne’de Nidai Güngördü kaybeder mi?06 Kasım 2022 Pazar 20:00
  • CTP, Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin sorunlarını PEO ile görüştü06 Kasım 2022 Pazar 18:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti