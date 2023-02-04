Polisten sürücülere uyarı! O yolda buzlanma var...

Polis sürücüleri uyardı...
Polisten yapılan uyarı şu şekilde:
Girne - Tatlısu Anayolu'nun, Karaağaç Yol Kavşağı ile Tatlısu arasında kalan kısmı dolu yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler için tehlike arz etmektedir.
Ayrıca, Alevkayası - Esentepe Yolu üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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