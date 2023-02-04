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Polisten sürücülere uyarı! O yolda buzlanma var...

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Dikkat! Girne - Tatlısu Anayolunda BUZLANMA, Alevkayası - Esentepe Yolunda SİS Var...
Polisten sürücülere uyarı! O yolda buzlanma var...

Polis sürücüleri uyardı...


Polisten yapılan uyarı şu şekilde:

Girne - Tatlısu Anayolu'nun, Karaağaç Yol Kavşağı ile Tatlısu arasında kalan kısmı dolu yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler için tehlike arz etmektedir.

Ayrıca, Alevkayası - Esentepe Yolu üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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