Polis'ten Torpil açıklaması

Bazı basın organlarında ve sosyal medyada, Polis Teşkilatında Polis/İtfaiye Çavuşluk kadrosu derece yükselmeleri için adayların kesin listelerinin açıklanmasının ardından, listede isimleri bulunmayan personel yakınlarının sınav sistemi ile ilgili Polis Teşkilatına yönelik eleştirilerde bulundukları gözlemlenmiştir.

Polis Örgütünde derece yükselmeleri, 51/84 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasasının 73. maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak yapılmaktadır.

Derece Yükselmesi için oluşturulan kesin listeler, Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasasının 73 (3) (D) maddesine göre sicil, kıdem ve görev yeri notları esas alınarak yapılan hesaplama sonucunda belirlenmektedir.

Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasasının 73 (4) (A) maddesinde ise polis/itfaiye çavuşluğu münhallerinde, yükselmeye aday polis mensuplarının sayısının münhal kadro sayısının üç katından fazla olması durumunda düzenlenecek yarışma sınavına yukarıda belirtilen hesaplama sonucunda en yüksek puandan başlamak üzere münhal sayısının üç katı kadar adayın sınava katılacağı düzenlenmiştir (puan eşitliği olması halinde eşit puandaki tüm adaylar sınava katılır).

Polis Genel Müdürlüğü tarafından, Polis/İtfaiye Çavuşluğu Derece Yükselmesi için 60 Polis Çavuşluğu ve 13 İtfaiye Çavuşluğu olmak üzere toplam 73 kişilik münhal açılmıştır.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından münhali çıkılan kadroya aday olabilecek 440 Polis Memuru ve 76 İtfaiye Memuru bulunmaktadır.

Aday sayısının fazla olması nedeniyle yasanın ilgili maddesi uyarınca münhal kadro sayısının üç katı adayı bulunan polis çavuşluğu için 180, itfaiye çavuşluğu için ise 39 kişilik kesin liste oluşturulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.