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Polisten Trafik Denetimi!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Trafik Denetimi!

10.01.2023 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir

Lefkoşa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, gece kulüpleri, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiştir. Denetimlerde, bir otel odasında kalmakta olan E.S.A.(E-27)’nın tasarrufunda yaklaşık
4 gram ağrılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmış ve bahse konu şahıs tutuklanmıştır.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1612 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere toplam 340 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 sürücünün aracı trafikten men edilmiştir.

İskele’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 16 kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidilmiştir. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 235 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 46’sı belirlenen hız sınırının üzerinde araç kullanma olmak üzere toplam 65 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücünün aracı trafikten men edilmiştir.

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