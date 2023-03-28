Polisten Trafik Denetimi

28.03.2023 tarihinde, 20:00-00:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Gazimağusa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları, gece kulüpleri, marketler, restoranlar, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 1 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1340 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 41’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 191 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 6 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, pansiyonlar, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1230 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 70’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 290 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 34 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bahis evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ikamet izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanmıştır.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 850 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 59’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 278 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 araç ise trafikten men edilmiştir