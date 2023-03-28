  • BIST 4.973,16
  • Altın 1200.165
  • Dolar 19.1042
  • Euro 20.6837
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Polisten Trafik Denetimi

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Trafik Denetimi

28.03.2023 tarihinde, 20:00-00:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Gazimağusa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları, gece kulüpleri, marketler, restoranlar, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 1 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1340 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 41’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 191 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 6 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

Girne’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, pansiyonlar, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

 Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1230 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 70’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 290 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 34 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

Güzelyurt’ta; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bahis evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ikamet izinsiz olarak  KKTC’de ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanmıştır.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 850 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 59’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 278 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 araç ise trafikten men edilmiştir

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alevi Kültür Merkezi Anma Günü etkinliği düzenledi28 Mart 2023 Salı 09:28
  • Depremle ilgili kaynak yaratma amaçlı yasa önerisi Meclis’ten geçti28 Mart 2023 Salı 09:02
  • Onlar kaçak petrol sattı, cezayı halk ödeyecek28 Mart 2023 Salı 08:57
  • Girne-Lefkoşa ana yolunda kaza: Uyarıları dikkate almadı, polis aracına çarptı27 Mart 2023 Pazartesi 21:13
  • Restorancılar Birliği’nden Akpınar’ın açıklamasına tepki27 Mart 2023 Pazartesi 19:53
  • ‘Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi’ kabul edildi27 Mart 2023 Pazartesi 19:51
  • Kültür Dairesi kütüphane haftası nedeniyle sohbet toplantıları başlattı27 Mart 2023 Pazartesi 18:25
  • Meclis’te “maaş kesintileri ve ek mükellefiyetler” tartışılıyor27 Mart 2023 Pazartesi 18:01
  • BY'den Serhat Akpınar'a tepki... "Kesintiyi senin Üniversiteye teşviklerden yapalım Serhat!"27 Mart 2023 Pazartesi 17:33
  • DAÜ PER-SEN DAÜ'de Maaşlardan kesintiyi kabul etmeyeceğini açıkladı!27 Mart 2023 Pazartesi 17:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti