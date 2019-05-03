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Polisten trafik duyurusu

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Ülkemizde her yıl düzenlenmekte olan “Trafik Haftası” bu yıl 04-11 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Polisten trafik duyurusu

Polis Basın Subaylığı  düzenlenek Trafik Haftası ile ilgili bir duyuru yayımladu.

Duyuruda şu açıklamalara yer verildi:

Ülkemizde her yıl düzenlenmekte olan “Trafik Haftası” bu yıl 04-11 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen trafikte farkındalık yaratabilmek, halkımızı trafik kuralları hususunda bilgilendirmek amacıyla Trafik Haftası olarak ayrılan süre zarfında Polis Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen etkinlikler yapılacaktır.

           

  1. PGM-Trafik Müdürlüğü’nde görevli Subaylar televizyon ve radyo programlarına katılarak halkı aydınlatıcı bilgiler verecektir.

 

  1. Polis Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yaftalar, İlçe Polis Müdürlükleri tarafından halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde sürücülerin görüş açısını engellemeyecek ve yayalara engel teşkil etmeyecek şekilde asılacaktır.

 

  1. Ülke genelinde çeşitli noktalarda bulunan billboardlarda hafta boyunca trafik ile ilgili görseller sergilenecektir.

 

  1. Trafik haftası ile ilgili hazırlanan kamu spotları hafta boyunca televizyon kanallarında yayınlanacaktır.

 

  1. GSM operatörleri Telsim ve Turkcell tarafından, tüm abonelere hafta içerisinde toplamda üç defa olmak üzere “Trafik Sloganı” içerikli SMS’ler gönderilecektir.

 

  1. Arabahmet İyilikevi öğrencilerine Polis Genel Müdürlüğü bahçesinde Trafik Müdürlüğü tarafından trafik eğitim parkı kurularak trafik eğitimi ile görsel sunumlar  verilecektir.

 

Herkesi trafik kurallarına uymaya, uymayanları nazik bir dille uyarmaya davet eder kazasız günler dileriz.

 

 

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

 

 

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