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Polis'ten trafik ve asayiş denetimleri

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Polis ekipleri dün akşam beş ilçede trafik; iki ilçede hem trafik hem asayiş denetimleri yaptı.
Polis'ten trafik ve asayiş denetimleri

Polis ekipleri dün akşam beş ilçede trafik; iki ilçede hem trafik hem asayiş denetimleri yaptı.


Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’deki trafik denetimleri yanında, Girne Polis Müdürlüğü ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahalarında asayiş denetimleri de yaptı.


Girne’deki asayiş denetimleri kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.


Güzelyurt’taki asayiş denetimleri sırasında ise 5 kişinin kahvehanede kumar oynadıkları tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.


5 İLÇEDE TRAFİK DENETİMLERİ 
Polis müdürlüklerinin dün geceki trafik denetimlerinde de trafik kurallarına uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı, bazıları trafikten men edildi veya tutuklandı.


Lefkoşa’da 1120 araç kontrol edildi, 21’i alkollü sürüş olmak üzere suç işlediği tespit edilen 288 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Denetimler sırasında 4 araç trafikten men edilirken sigortasız araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan bir kişi tutuklandı. 


Gazimağusa’da 198 araç kontrol edilirken, 5’i alkollü olmak üzere suç işlediği tespit edilen 24 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Gazimağusa’daki denetimler sırasında 3 araç trafikten men edildi.


398 aracın kontrol edildiği Girne’deki denetimlerde 6’sı alkollü sürüşten olmak üzere suç işlediği tespit edilen 72 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı; 6 araç ise trafikten men edildi. 


Güzelyurt’ta 320 aracı kontrol eden polis ekipleri bir alkollü sürücüyle karşılaştı ve diğer suçlardan da 35 sürücü hakkında daha ileri işleme gitti; bir aracı da trafikten men etti.


İskele’deki denetimlerse ise 198 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 32 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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