Polisten Ülke Geneli Trafik Denetimi

11 ve 12.02.2023 tarihlerinde, 20:00-03:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da; gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup;

İzin kurallarına uymadıkları tespit edilen 6 gece kulübü işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 27 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 520 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 18’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 110 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 8 sürücünün aracı trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Gazimağusa’da; gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında, gece kulüpleri, kahvehaneler, restoranlar, kafeler, barlar, marketler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 892 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 2’si sürüş ehliyetsiz, 44’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 105 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 8 sürücünün aracı ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de; gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 59 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1435 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz, 73’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 346 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 42 sürücünün aracı ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta; gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında, kahvehaneler, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup;

(1)Kapatma saatine uymadığı tespit edilen bir eğlence mekanı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

(2)İzinsiz olarak seyyar satış yaptığı tespit edilen bir kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1400 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 74’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 357 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 sürücünün aracı trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

İskele’de; gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 450 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 65’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 94 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.