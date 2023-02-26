Polisten Ülke Genelinde Denetim!

25-26.02.2023 tarihlerinde, 21:00-03:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup;

İkamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanmıştır. İzin kurallarını uymadıkları tespit edilen 5 gece kulübü işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 32 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 800 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 3’ü sürüş ehliyetsiz, 43’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 332 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 sürücünün aracı ise trafikten men edilmiştir.

Gazimağusa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, gece kulüpleri, kahvehaneler, restoranlar, kafeler, barlar, marketler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1225 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 2’si sürüş ehliyetsiz 19’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 190 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 sürücünün aracı ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup;

İkamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanmıştır. Kontrol maksatlı durdurulan iki ayrı araçta, 2 adet kanunsuz bıçak ve 3 adet muhtelif markalarda canlı av fişeği bulunarak emare olarak alınmış ve iki kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 69 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1808 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 10’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 3’ü sürüş ehliyetsiz, 83’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 452 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 sürücünün aracı ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kahvehaneler, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 830 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz, 66’sı belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 277 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücünün aracı ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

İskele’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 3 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 390 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 35’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 84 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücünün aracı ise trafikten men edilmiştir.