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Polisten uyarı:Trafik tek şeritten akacak

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Gönyeli çemberindeki trafik akışı bakım onarım nedeniyle bu akşamdan itibaren tek şeritten olacak.
Polisten uyarı:Trafik tek şeritten akacak

Gönyeli çemberindeki trafik akışı bakım onarım nedeniyle bu akşamdan itibaren tek şeritten olacak.

Karayolları Dairesi, Gönyeli Çemberi içerisinde bakım onarım ve asfalt kaplama işleri yapılacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar nedeni ile trafik bu akşam saat 20.00’den itibaren ikinci bir duyuruya kadar çember içerisinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Gönyeli Çemberini kullanacak sürücülerin, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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