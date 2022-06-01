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Polisten Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

31.05.2022 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Haspolat-Güngör Anayolu üzerinde bulunan
ağaçlık alanda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen
operasyon sonucu; M.A.(E-22) ve S.Ç.(E-22)’nin tasarruflarında yaklaşık 100 gram ağırlığında
hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde
edildiğine inanılan 140 Euro ve 320 TL nakit para bulunarak emare alınmıştır.

Bahse konu şahıslar
tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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