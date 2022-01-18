Polisten Uyuşturucu Operasyonu

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
17.01.2022 tarihinde, 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonu sonucu A.J.H.K.(E-28)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 65 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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