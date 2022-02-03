Polisten Uyuşturucu Operasyonu

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

02.02.2022 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa'da, Abide Bayram Sokak üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu S.M.(E-20)’nin üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.M.A.(K-21) tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olarak aynı gün, Boltaşlı köyünde

gerçekleştirilen diğer operasyonda ise M.O.N.(E-28)’nin kullanımında bulunan araç içerisinde; yaklaşık 133 gram ağırlığındaki hintkeneviri uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan K.Ç.(K-22) tutuklanmışlardır.

Soruşturma devam etmektedir.