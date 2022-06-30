  • BIST 2.403,63
  • Altın 969.741
  • Dolar 16.6943
  • Euro 17.4655
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

Polisten Uyuşturucu Operasyonu

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Uyuşturucu Operasyonu

29.06.2022 tarihinde, Karaoğlanoğlu’nda, Girne Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon kapsamında, I.V.I.(E-26) ve A.U.(E-47)’nun kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 9 gram ağılığında hintkeneviri, 9 adet parça halinde içerisinde MDMA türü uyuşturucu madde içeren hap ve yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atakara'nın ölüm nedeni açıklandı16 Haziran 2022 Perşembe 14:29
  • Girne'de mağazadan t-şörtü aldı ödemeden çıktı, tutuklandı!16 Haziran 2022 Perşembe 14:27
  • Girne'de Ani ve Gayri Tabii Ölüm16 Haziran 2022 Perşembe 14:21
  • Girne-Alsancak Yolu İçin İhale Açıldı12 Haziran 2022 Pazar 15:30
  • Taksiciler de isyan etti! “Haklarımızı eylemlerle arayacağız”09 Haziran 2022 Perşembe 13:59
  • Çevre Günü’nde Girne Antik Liman’da temizlik05 Haziran 2022 Pazar 17:29
  • Töre, Girne Antik Limanda düzenlenen temizlik etkinliğine katıldı05 Haziran 2022 Pazar 14:36
  • Varol, Kaşgar Court bölgesindeki deniz kirliliğini yerinde inceledi03 Haziran 2022 Cuma 11:43
  • Kaşkar bölgesinde yaşanan kirlilik nedeni ile Girne Belediyesi’ne yasal işlem uygulandı02 Haziran 2022 Perşembe 12:24
  • Girne'de Hırsızlık01 Haziran 2022 Çarşamba 13:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti