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Polisten Uyuşturucu Operasyonu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Uyuşturucu Operasyonu

22.08.2022 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa-Gaziköy Anayolu üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Kavşak-2 Operasyonu) sonucu Y.S.(E-28) kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 50 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 40 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 150 Euro ile 3,000 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, Vadili’deki kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 95 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 8 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

 Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.Ç.Ç.(E-24)’in Gazimağusa’daki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

kavsak-2-operasyonu.jpgtek-yon--operasyonu.jpg

22.08.2022 tarihinde, saat 15:40 sıralarında, Gemikonağı’nda, devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı durdurulan İ.Y.(E-29) kullanımındaki araçta ve araçta yolcu olarak bulunan A.S.(E-24) ve H.K.(E-24)’nin üzerlerinde yapılan aramada (Tek Yön Operasyuonu); yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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