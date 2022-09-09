Polisten Uyuşturucu Operasyonu

08.09.2022 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da, G.T.(E-34)’nin kalmakta olduğu ikametgaha, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin arama yapmak üzere geldiğini fark etmesi üzerine, saksı içerisinde ekili bir kök hintkeneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan bitkiyi söküp pencereden dışarı attığı tespit edilmiştir. Akabinde, söz konusu ikametgahta yapılan aramada, kurumaya bırakılmış yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki yaprakları bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

08.09.2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da, S.Ö.(E-39)’nün kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, toplam üç kök hintkeneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan bitki bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.