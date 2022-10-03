Polisten Uyuşturucu Operasyonu

02.10.2022 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Dikmen’de, M.Y.(E-30)’nin kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü ile 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.