Polisten Uyuşturucu Operasyonu

06.10.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, S.A.(E-27)’nın kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 20 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, MDMA (Extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2- 06.10.2022 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gemikonağı’nda, H.İ.(E-23)’nin kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen M.K.(E-37) tutuklanmıştır.

Soruşturma kapsamında, M.K.’nin Bademliköy’deki ikametgahında yapılan aramada ise adına tescil edilmemiş bir adet hava tüfeği, bir adet boş ve bir adet canlı tabanca mermisi bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.