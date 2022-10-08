Polisten Uyuşturucu Operasyonu

07.10.2022 tarihinde, Hamitköy’de, J.Q.T.(E-34)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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