Polisten Uyuşturucu Operasyonu

Polisten olayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

27.10.2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Atatürk Caddesi üzerinde, M.O.(E-59), tasarrufunda bulundurduğu ve içeriğinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet hapı K.Ö.(E-73)’ye verdiği esnada polis tarafından suçüstü tespit edilmiştir.

Her iki şahıs tutuklanmış olup, yürütülen soruşturma kapsamında M.O’nun ikametgahında yapılan aramada aynı tür haplardan 92 adet daha bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.