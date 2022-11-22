Polisten Uyuşturucu Operasyonu

21.11.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu M.T.(E-46) ve Y.Ç.(K-23)'nin tasarruflarında yaklaşık 38 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.C.(E-39) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.