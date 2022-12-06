Polisten Uyuşturucu Operasyonu

1. 05.12.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da, şüpheli hareketleri sonucu N.A.(E-26)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, toplam 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan T.T.M.M.(E-30)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada ise, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 05.12.2022 tarihinde, Aydınköy’de, A.C.(E-40)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, polis tarafından yapılan aramada, içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan poşet, meyve sıkacağı, 8 adet enjektör ve 2 adet kaşık bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir