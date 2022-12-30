Polisten Uyuşturucu Operasyonu

29.12.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, Ani ve Gayri Tabii Ölüm (muhtemelen gaz zehirlenmesi) meselesinin meydana geldiği ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada; içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet sarma sigara ile 1 adet sigara izmariti ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

Olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Z.L.O.(E-26), K.E.(E-19) ve J.C.O.(E-30) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.