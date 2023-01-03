Polisten Uyuşturucu Operasyonu

polis ekibi tarafından şüpheli olarak görülen H.A.S.(E-23) alıkonulup üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 02.01.2023 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, E.M.Ö.(E-22) ve İ.İ.(K-31)’nin tasarruflarında MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 adet hap, toplam 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.