Polisten Uyuşturucu Operasyonu

06.05.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, S.Y.(E-43)’nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

06.05.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, E.Ç.(E-40) ve A.Ç.(E-22)’nin tasarruflarında, yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 150 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.