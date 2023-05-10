Polisten Uyuşturucu Operasyonu

1. 09.05.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da Ö.H.(E-45)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü(kubar esrar) uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 09.05.2023 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Gazimağusa’da B.H.(E-26)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet hap ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 09.05.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da, E.D.U.(E-30)’nun kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.