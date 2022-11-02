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Polisten uyuşturucu operasyonu, hassas terazi de bulundu

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Polisten uyuşturucu operasyonu
Polisten uyuşturucu operasyonu, hassas terazi de bulundu

 

01.11.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.L.D.(E-21)’nin üzerinde ve ikametgahında yapılan arama neticesinde, toplam 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1000 ABD Doları,   100 Euro ve 2,815 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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