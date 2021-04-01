Polisten uyuşturucu operasyonu, işte detaylar...

Polisin Gönyeli’de ele geçirdiği kanunsuz uyuşturucu maddeyle ilgili yürüttüğü ileri soruşturmada Girne’de evinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan bir kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın bültenine göre, 25 Mart’ta Gönyeli’de ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili ileri soruşturmada, olayda bağlantısı olduğu tespit edilen M.A.Z.’nin (K-27) Girne’de kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı.

Aramada yaklaşık 400 miligram ağırlığında metamphetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü, dört sigara izmariti ve iki ucu yanık sigara sarma kağıdı bulundu.

M.A.Z. de tutuklandı.