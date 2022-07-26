Polisten vatandaşa önemli uyarı!

Polisten yapılan açıklamada, "DOLANDIRICILARA KARŞI AİLE BÜYÜKLERİMİZİ, ÖZELLİKLE YAŞLILARI UYARALIM" denildi.

İşte açıklamanın tamamı:

Değerli Halkımız,

Son günlerde, çeşitli veri tabanları üzerinden elde ettikleri banka müşterilerine ait telefon numaraları ile özellikle emekli ve yaşlı kesimi arayarak; kendilerini, polis, asker, savcı veya banka görevlisi olarak tanıttıktan sonra, telefonda konuştukları kişilere “kimlik bilgilerinin ve banka hesaplarının suç örgütleri tarafından ele geçirildiği, hesaplarından kara para aklanmaya çalışıldığı, paralarının güvende olmadığı gibi” çeşitli senaryolar üretip kişilerin bankalardaki paralarını çekip kendilerinin belirttiği hesap numaralarına aktarmalarını sağlamak suretiyle, dolandırıcılık girişiminde bulunulmaktadır.

Banka hesabınızın suç örgütleri tarafından ele geçirildiği ve hesabınızın tehdit altında olduğu yönünde aranmanız durumunda;

• Kendisini polis, savcı veya hesabınızın bulunduğu bankanın görevlisi olarak tanıtan şahıslara kimlik bilgilerinizi, banka hesap bilgilerinizi veya şifrelerinizi asla vermeyin.

• Sizi telefonda meşgul etmelerine müsaade etmeyin.

• Onların talimatlarına uymayın.

• Telefonu kapatın ve hemen 155 Polis İmdat hattını veya en yakın polis merkezini arayın.

• Paranızı size söylenen hesaplara göndermeyin.

• Şayet göndermişseniz, hemen polis merkezini arayarak gecikmeden olaydan polisi haberdar edin.

HİÇBİR POLİS, SAVCI VEYA BANKA GÖREVLİSİNİN, SİZDEN PARANIZI BANKADAN ÇEKEREK BAŞKA BİR HESABA YATIRMANIZI, HAVALE VEYA EFT YAPMANIZI İSTEMEYECEĞİNİ ASLA UNUTMAYIN.