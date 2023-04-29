Polisten Yol Kapama Duyurusu

GÜZELYURT-LEFKE ÇEVRE YOLU’NUN DOĞANCI ÇEMBERİ İLE CENGİZKÖY ÇEMBERİ ARASINDAKİ KISMI, MOTOSİKLET DRAG YARIŞI NEDENİYLE TRAFİK AKIŞINA KAPATILCAKTIR.

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 30 Nisan 2023 Pazar günü, 09:00-18:30 saatleri arasında, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerinde bulunan Doğancı Çemberi ile Cengizköy Çemberi arasındaki çift şeritli yol güzergahında motosiklet drag yarışı düzenlenecektir.

Belirtilen tarih ve saatlerde, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Doğancı Çemberi ile Cengizköy Çemberi arasındaki yol güzergahı, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacaktır. Güzelyurt ve Lefke istikametlerinden gelen araçların ulaşımı ise, eski Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinden sağlanacaktır.

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.