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Polisten Yol Kapama Duyurusu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Yol Kapama Duyurusu

GÜZELYURT-LEFKE ÇEVRE YOLU’NUN DOĞANCI ÇEMBERİ İLE CENGİZKÖY ÇEMBERİ ARASINDAKİ KISMI, MOTOSİKLET DRAG YARIŞI NEDENİYLE TRAFİK AKIŞINA KAPATILCAKTIR.

           

            Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 30 Nisan 2023 Pazar günü, 09:00-18:30 saatleri arasında, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerinde bulunan Doğancı Çemberi ile Cengizköy Çemberi arasındaki çift şeritli yol güzergahında motosiklet drag yarışı düzenlenecektir.

 

            Belirtilen tarih ve saatlerde, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Doğancı Çemberi ile Cengizköy Çemberi arasındaki yol güzergahı, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacaktır.  Güzelyurt ve Lefke istikametlerinden gelen araçların ulaşımı ise, eski Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinden sağlanacaktır.

 

            Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

 

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