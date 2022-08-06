Politico: Çin, ABD’li askeri yetkililerin telefonlarını açmıyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti, ABD ve Çin arasında tansiyonun tırmanmasına yol açarken, Çinli yetkililerin Pentagon yetkililerinin telefonlarına cevap vermediği ortaya çıktı.

Politico sitesinin haberine göre, Çin'deki üst düzey savunma yetkilileri krizin başından bu yana ABD'den gelen telefonları açmıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynak, Tayvan çevresindeki tatbikatları sürdüren Çin'in ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den gelen görüşme taleplerini görmezden geldiğini aktardı. Yetkililer, Çin'in bu sessizliğinin çok tehlikeli olduğunu ve bölgede askeri gerilimin daha da artmasına yol açacağını belirtti.

ABD, ÇİN ELÇİSİNİ ÇAĞIRMIŞTI

ABD, Çin'in sert tepki gösterdiği Pelosi'nin Tayvan ziyareti sırasında bölgeye savaş gemileri göndermişti. Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmeyen Çin, dün ABD'yle bazı alanlarda işbirliğini ve askeri diyaloğu kestiğini duyurmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü John Kirby, Çin'in bu kararının bölgede bir askeri kazaya yol açabileceğini söylemişti. Kirby, Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang'ı, “Pekin'in kışkırtıcı eylemleri nedeniyle” Beyaz Saray'a çağırdıklarını kaydetmişti.