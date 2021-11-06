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Politico sızdırdı: 'Türkiye' iddiası

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Biden'ın düzenlediği "Demokrasi Zirvesi"nin hazırlıkları devam ediyor.
Politico sızdırdı: 'Türkiye' iddiası

Biden'ın düzenlediği "Demokrasi Zirvesi"nin hazırlıkları devam ediyor. 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen zirvenin gündem maddeleri gizli tutulurken POLITICO, çalışmalara ilişkin elde ettiği bilgilerin detaylarını derledi. Zirveye davet edilen hükümetlerin listesi ise kamuoyuna henüz "resmi olarak" açıklanmadı.

POLITICO tarafından elde edilen belgelere göre; Biden ve ekibi "İnternetin Geleceği için İttifak" olarak adlandırılan uluslararası bir program üzerine çalışacak. ABD'li yetkililer ayrıca, medya okuryazarlığı programları için fonları artırmak ve bazı teknolojiler üzerinde ihracat kontrollerini yürürlüğe koymak gibi diğer ülkelerin yapabileceği potansiyel taahhütlerin bir listesini paylaştı.

Davetliler hakkında bazı detaylar sızdırılırken, Biden yönetimi resmi olarak tam bir liste yayınlamadı. POLITICO’nun elde ettiği bilgilere göre; NATO üyesi olan iki ülke Türkiye ve Macaristan, "liderlerinin yıllardır demokratik sistemlerini baltaladığı" gerekçesiyle davet edilmedi. 

"DİKTATÖRLÜKLER BİR ARAYA GELİYOR"

Dünyadaki demokrasilerin gidişatını izleyen bir örgüt olan Freedom House'un üst düzey yetkililerinden Sarah Repucci"Aralık ayındaki bu ilk etkinliğin daha kapsayıcı olmaması utanç verici" dedi.

Repucci, zirveyi düzenlemenin, en azından görünüşte cesaretlenmiş otoriter devletlere, özellikle Çin ve Rusya'ya bir sinyal göndermek için önemli olduğunu söyledi. Repucci, "Demokrasilerin ne yaptığı önemli. Olumlu bir örnek oluşturmaları ve bir araya gelmeleri gerekiyor, çünkü diktatörlükler bir araya geliyor" dedi.

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