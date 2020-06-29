Politico: Trump 2020 başkanlık seçimlerini kaybedeceğini biliyor

ABD’de yayımlanan Politico dergisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı yakınlarından naklen, Trump 2020 başkanlık seçimlerini kaybedeceği sonucuna vardığını yazdı.

Politico dergisinde yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump başkanlık seçim sonuçları hakkında kendisi için çok kötü sonuçları öngören anket sonuçları ve bazı en yakın müttefiklerinin kendisini başkanlığı tek dönemlik olacağı yönünde uyarması üzerine Kasım 2020’de düzenlenecek başkanlık seçimlerini kaybedeceği sonucuna varmış bulunuyor.

Trump’a verilen destek yüzde 40’ın altına indi

Amerika’da yapılan son anketlerin sonuçlarına göre Amerika halkı Trump’ın korona virüs salgını ve ırkçılık karşıtı protesto eylemlerine karşı sergilediği tepkiden rahatsızlık duyuyor.

Trump’ın eski danışmanlarından ve önemli hamilerinden Sam Nanberg geçen hafta CNBC kanalı ve New York Times gazetesinin anketlerine işaretle, mevcut şartlarda 2020 başkanlık seçimlerinde Trump’a verilen destek demokrat rakibi Joe Biden’in karşısında yüzde 40’ın altına indiğini belirtti.