Politis Gazetesi : Tüm Kıbrıslı Türk çocuklara vatandaşlık verin

Avrupa Komisyonu karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını elde etmesinin bir hak olduğunu duyurmasının ardından Politis Gazetesi bugün konuyu manşetine taşıdı.

Gazete manşetinde "Tüm Kıbrıslı Türk çocuklara vatandaşlık verin" yazdı. Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Yoğun çabalarımız sonunda meyvesini verdi. Adamızda hak ihlaline maruz kalmış bireylerin sesine ses olmaya, seslerini çoğaltamaya devam edeceğiz!" dedi.

*** Kızılyürek’in “Kıbrıs Vatandaşlığı” Sorusuna Avrupa Komisyonu'ndan Yanıt Geldi! Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek’in, Avrupa Komisyonu’na sunduğu soru önergesine Komisyon’dan yanıt geldi. Soru önergesinde karma evliliklerden doğan binlerce Kıbrıslı Türk gencin Kıbrıs vatandaşlığını elde etmesi konusunda yaşadığı sıkıntıları dile geriten Kızılyürek, Komisyon'un bu hak ihlalinin son bulması için ne gibi önlemler almayı planladığını sormuştu. Kızılyürek sorusunda, ebevynlerinden birinin Kıbrıs vatandaşlığına sahip olmasına rağmen, karma evliliklerden doğan bireylerin Kıbrıs vatandaşlığı alma haklarının reddedilmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizmişti. Komisyon adına yanıt veren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet Komiseri Didier Reynders, ‘Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın yerleşik içtihadına göre, uluslararası hukuk çerçevesinde her Üye Devlet, vatandaşlığının kazanılması ve kaybedilmesine dair gerekli koşulları belirlemektedir. Bununla birlikte, AB hukukunun kapsadığı durumlarda, Üye Devletlerin uyruk alanındaki kurallarının AB hukukuna da uygun olması gerekir .’ Komiser tarafından atıfta bulunulan yasada, her üye devletin kendi vatandaşlık edinme ve kaybetme koşullarını belirleme hakkına sahip olduğuna ek olarak, AB hukukunun kapsadığı her alana üye devletler tarafından saygı gösterilmesi gerektiğine de açıkça atıfta bulunmaktadır. Vatandaşlık hakkı hem uluslararası hukuk, hem de Avrupa hukuku tarafından belirlenir ve Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi açıkça

"a.Herkes vatandaşlık hakkına sahiptir;

b. Vatansızlıktan kaçınılmalıdır;

c. Hiç kimse keyfî olarak vatandaşlığından mahrum edilemez " (Madde 4) ifadesini kullanır.

Ayrıca, "Taraf Devletin vatandaşlığa dair kuralları ayırımcı ibarelere yer veremez veya cinsiyet, inanç, ırk, renk ya da ulusal veya etnik köken temelinde ayrımcılığa varan herhangi bir uygulamayı içeremez. "

(Madde 5) Verilen yanıttan yola çıkan Kızılyürek, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Kıbrıslı Türklerle Türk vatandaşları arasındaki evliliklerden doğan çocuklara yönelik ayrımcılığa son verilmesini talep etti ve Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti’nin yetkili makamlarını, vatansızlığa itilen binlerce Kıbrıslı Türk gencinin insan haklarına saygıya dayalı önlemler almaya davet etti. Kızlyürek, bunun hem uluslararası hukukun, hem de Avrupa hukukunun bir gereği olduğunu belirtti.