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Politis Gazetesi:“Akan Kürşat, Kıbrıs’a iade edilmeyi kabul etti”

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Poltis’in haberine göre Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin, Kürşat'ı alıp Kıbrıs'a getirmek üzere hafta içinde İtalya'ya bir ekip göndermesi bekleniyor.
Politis Gazetesi:“Akan Kürşat, Kıbrıs’a iade edilmeyi kabul etti”

Hakkında 2007 yılından bu yana uluslararası tutuklama kararı olduğu iddiasıyla İtalya'da tutuklanan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat’ın davasında önemli bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

Kıbrıs’ın güneyinde yayımlanan Politis gazetesinin aktardığına göre Kürşat, geçtiğimiz Perşembe günü avukatları aracılığıyla “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne iade edilmeyi kabul etti." 

Poltis’in haberine göre Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin, Kürşat'ı alıp Kıbrıs'a getirmek üzere hafta içinde İtalya'ya bir ekip göndermesi bekleniyor.

Kürşat, 2007 yılında çıkarıldığı iddia edilen tutuklama emri üzerine yılbaşı gecesi Roma'daki tutuklanmıştı.

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