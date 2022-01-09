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Politis: Hristodulidis Disi’yi Değil Başkanlığı İstiyor

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Politis: “Hristodulidis Disi’yi Değil Başkanlığı İstiyor”
Politis: Hristodulidis Disi’yi Değil Başkanlığı İstiyor

Rum tarafında 2023’te yapılacak başkanlık seçiminde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun karşısına bağımsız aday olarak çıkması olasılığı nedeniyle DİSİ’de ve Anastasiadis hükümetinde kriz yaşanıyor.

Neofitu önceki gün sürpriz bir hareketle, parti içi prosedürü işletmek (parti başkanı seçimi) için DİSİ başkanlığından istifa etmeye hazır olduğunu açıklayarak meydan okuduğu Hristodulidis, teklifi kabul etmedi.

Politis Hristodulidis’in, Neofitu’nun teklifini kabul etmeme sebebine dair haberini “DİSİ’yi Değil Başkanlığı İstiyor” başlığıyla manşete çekti.

Gazeteye göre Neofitu’nun DİSİ’de başkan seçimi önerisi Neofitu-Anastasiadis-Hristodulidis üçlüsü arasında görüşüldü. Hristodulidis, DİSİ başkanlığıyla ilgilenmediğini, seçilebileceğini düşündüğü için Rum yönetimi başkanı olmak istediğini söyledi.

Gazete Anastasiadis’in, bu tavrından hayal kırıklığı duyduğu Hristodulidis’ten, partide (DİSİ) kalmasını istediği ancak Hristodulidis’in şu ana kadar bunu reddettiğini de kaydetti.

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