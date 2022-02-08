Politis: "İktidar değişikliğine yönelik AKEL – DİKO işbirliğine doğru"

“İktidar değişikliğine yönelik AKEL – DİKO işbirliğine doğru – İki parti liderliği, Kıbrıs sorunu ve ekonomi meselelerinde uzlaşma niyetiyle istişareye hazır” başlıkları altındaki haberde şöyle yazıyor:

DİKO’nun kongre kararlarından sonra AKEL ile DİKO artık 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte hareket etmeye hazır görünüyor. Muhalefet, Kıbrıs sorunu dâhil, toplumu meşgul eden konularda, partiler arasındaki görüş farklılıklarından dolayı mevcut olan zorlukları aşıyor gibi görünüyor.

DİKO’nun kongresinde alınan siyasi kararlar AKEL tarafından olumlu olarak değerlendirildi. Parti yetkilileri iktidar değişikliğine yönelik olarak muhalefetin işbirliği yolunun açık olduğu değerlendirmesi yaptı.

Stefanos Stefanu, Nikolas Papadopulos'un isminin aday olarak DİKO ile istişare sürecinde AKEL tarafından tercih edilmemesine rağmen, DİKO’nun bir dayatması olarak değerlendirilmediğini ve bu süreci yönetecek kişiyle ilgili tüm olasılıkları açık bıraktığını söyledi.